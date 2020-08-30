Muharrem İnce'den şiirli 30 Ağustos paylaşımı

30 Ağustos 2020 Pazar, 10:12

İnce, “Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda karanlıkları boğarak yeni zaferlere koşacağız” dedi.

Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle videolu bir mesaj yayımladı. İnce, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları ifade etti:

“30 Ağustos, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin en büyük zaferidir. Aynı kararlılıkla Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda karanlıkları boğarak yeni zaferlere koşacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”