Murat Ongun iddiasını doğruladı: Ekrem İmamoğlu'ndan yaklaşan davasına ilişkin açıklama

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava 1 Haziran'da görülecek. 1 Haziran'daki davası hakkında konuşan İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.

İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek; hukuka inanmak; memleketin adalet sistemine; her şeye rağmen doğru bir kararın alımasına inanmak istiyorum. Temennim budur. Ülkemizde doğal hale geldi" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İmamoğlu, Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olduğunu ancak iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin belgeyi de paylaşan İmamoğlu, firma ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

ONGUN İDDİASINI DOĞRULADI

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yürüttüğü İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. İmamoğlu, bu iddialara ilişkin ise "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" dedi.