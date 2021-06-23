Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 14:21

Edinilen bilgiye göre, Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 VIK 76 plakalı otomobil ile 40 AU 439 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.