Nevşehir'i karıştıran basın toplantısı: Söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu!
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanı ve iş ortaklarına ilişkin iddialarda bulundu. Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını iddia eden Ay, "Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız" dedi.
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarına ilişkin iddialarda bulundu. Nevşehir'in eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını iddia eden Ay, Hasan Ünver'in iş ortakları hakkında ise "Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
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