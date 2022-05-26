Nevşehir'i karıştıran basın toplantısı: Söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:33

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarına ilişkin iddialarda bulundu. Nevşehir'in eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını iddia eden Ay, Hasan Ünver'in iş ortakları hakkında ise "Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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