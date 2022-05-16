Nureddin Nebati'nin sözleri yeniden gündemde... Ne demişti, ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan verilere göre cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 5,34 milyar dolar artarak 7,11 milyar dolar oldu. Son 4 yılın zirvesinde olan cari açık miktarı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 27 Aralık'ta katıldığı bir programda söylediği "Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor" sözlerini hatırlattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/cari-acik-rekor-tazeliyor-1936515
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