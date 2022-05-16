Nureddin Nebati'nin sözleri yeniden gündemde... Ne demişti, ne oldu?

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/cari-acik-rekor-tazeliyor-1936515

