Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yangın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.
Ödemiş Devlet Hastanesinin morg bölümünün çatısında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada hasta ve hasta yakınları hastaneyi hemen boşalttı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Korkutan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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