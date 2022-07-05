Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

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Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Kadının oğlu Y.Z.D, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 11:08

Karşıyaka Mahallesi'nde Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için 58 NL 061 plakalı minibüsü ile oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

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