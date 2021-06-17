Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
Bursa’da zorla dilendirilen çocuklar, trafik ışıklarında bahşiş için adeta kendi hayatlarını hiçe sayıyor.
Merkez Osmangazi ilçesi Eski Yalova Yolu Yaseminpark Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında zorla dilendirilen çocuklar, para alabilmek için canlarını hiçe sayarak gelin arabasının önüne atladı. Arabanın hareket etmesine aldırış etmeden para isteyen çocukların görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi. Nikah salonunun otoparkından çıkan gelin arabasının yolunu trafik ışıklarında kesen çocuklardan birisi aracın üstüne çıkarak durdurmak istedi. Bu sırada diğer çocuklar arabanın yanlarına geçerek para istediler. Canlarını hiçe sayarak aracın önüne atlayan çocukların görüntüsü ise yürekleri ağızlara getirdi O anlar ise konvoydaki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
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