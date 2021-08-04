Orman yangınına köylü kadın lastik ayakkabısıyla müdahale ediyor: Zengin parasıyla hayat yaşasın!

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:35

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yaşlı kadın Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a uçak gelmemesinden dert yandı. Kadın beline bağladığı orak ve elindeki odunuyla yangın söndürme çalışmalarına destek verirken yangın söndürme uçaklarının kendilerine yardım etmemesine tepki gösterdi. “Uçak gelmiyor, uçak gelse daha çok güzel bir şey olacak” diyen kadın, ormanlar yanarsa hayvancılığın biteceğini “Hayvancılık yapıyorum, orman bitti, biz de bittik. Orman bittikten sonra biz niye yaşıyoruz. Arılarımız bal alıyordu. O da gitti. Ne edeceğim ben bu dünyada, yaşamak öldü” diye dert yandı.

“EL SAHİLE KAÇTI, ARABASINI ALAN GİTTİ”

Kadın, durumu iyi olanların yangından arabasıyla kaçtığını maddi durumu iyi olmadığı için kaçma fırsatı olmadığını ve yangını söndürmek zorunda olduğunu “El sahile kaçtı, arabasını alan gitti. Benim arabam yok. Ayağımda odun, elimde orak. Savaşıyorum ben” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve diğer iktidar yöneticilerini oylarıyla seçtiklerini dile getiren kadın, "Başbakanı oturttuk, halk oyu. Sizleri oturttuk, halk oyu. Halk olmazsa siz olmazsınız değil mi? Bizim de arkamızdan, halkın arkasından devlet de koşsun, belediye de, askeriye de koşsun” diye vurguladı.

Yangının sönmesi için kurban adadığını söyleyen kadın, “Vallahi bu yangın bitsin hayvan keseceğim, siz de şahit olun. Vallahi yaptım adak” diye konuştu.

Arabası olmadığı için bisikletle yangının olduğu alanlara gittiğini ve söndürme çalışmalarına destek olduğunu belirten kadın, lastik ayakkabısını göstererek, “Bak ayağımda böyle papuçla geliyorum” dedi. Kadın fakirliğe de isyan ederek, “Zengin parasıyla hayatını yaşasın. Gariban ölünce ezilir yerde” diye sitem etti.

Kadın, yedi gündür ölümle savaştıklarını söyleyerek, yangınla mücadele eden yurttaşlar için “Bugün yedinci gün, sabah geliyor yavrularım uykusuz. Allah çocuklarımıza güç kuvvet versin” dedi.

“HORTUM GETİRSEYDİ YA BURAYA”

Yangın söndürme çalışmalarına destek olan yurttaşlar da Oktay’a dert yandı. Bir yurttaş, şehir dışından gelen itfaiye ekiplerine sitem etti. Bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangınzedelere çay dağıtmasına “Çay dağıtacağına hortum getirseydi ya buraya” diye tepki gösterdi.