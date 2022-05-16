Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal 'Suriyeliler ülkelerine dönsün' diyenleri tehdit etti: 'Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın'

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Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Suriyeliler ülkelerine dönsün” diyenleri tehdit etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:18

Osmanlı Ocakları Başkanı Fazlı Bal, Suriyelilerin ülkesine dönmesini isteyenleri yayınladığı videoyla tehdit etti.

Fazlı Bal TikTok’ta yayınladığı videoda şunları söyledi:

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/osmanli-ocaklari-genclik-kollari-baskani-fazli-bal-suriyeliler-ulkelerine-donsun-diyenleri-tehdit-etti-1936348 

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