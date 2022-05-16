Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal 'Suriyeliler ülkelerine dönsün' diyenleri tehdit etti: 'Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın'
Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Suriyeliler ülkelerine dönsün” diyenleri tehdit etti.
Osmanlı Ocakları Başkanı Fazlı Bal, Suriyelilerin ülkesine dönmesini isteyenleri yayınladığı videoyla tehdit etti.
Fazlı Bal TikTok’ta yayınladığı videoda şunları söyledi:
"Yıllar önce yüz binlerce Ermeniye, Yahudiye, Yunana, Bulgara vatandaşlık verdiniz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi buradaki muhacirlere zır zır ötüyorsunuz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Herkes akıllı olsun, herkes aklını başına alsın. Burası güçlü Türkiye. Bu topraklar kanla alındı, kanla verilir. Öyle kolay değil."
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