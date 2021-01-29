Oto sanayi esnafı da dertli: Hafta sonu kısıtlaması bizi mahvetti, işler yüzde 80 azaldı

29 Ocak 2021 Cuma, 12:43

CHP Ekonomi Masası üyeleri Kırıkkale’de sanayi, ticaret ve tarım alanındaki çeşitli sivil toplum kuruluşları toplantı düzenleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra çarşı esnafını, oto sanayi esnafını ve sanayicileri ziyaret etti. Oto sanayi esnafı, CHP heyetine, iktidarın kira desteğinden yararlanamadıklarını ve pandemi tedbirleri gereği uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının zaten kötüye giden işlerini daha da kötüleştirdiğini anlattı.

“İŞLER YÜZDE 80 AZALDI”

Oto kuaför dükkanı olan Ramazan Bedir, CHP heyetine, seslerini duyurmaya çalıştıkları için teşekkür ederek, “Piyasa hiç iyi değil, siftah yapmadığımız günler oluyor. İşler yüzde 80 azaldı. Zaten sanayi esnafı hafta sonu iş yapıyor” dedi. “Modern köleliği bırakalım” diyen Bedir, liyakatsizlikten de dert yandı. Bedir, “Bizim de haklarımız olsun, gittiğimizde derdimizi anlatalım. Adamın varsa belediyede her türlü işini çözüyorsun. Ses çıkardığında baskı görüyorsun” diyerek başka bir soruna da parmak bastı.

“SALGIN HÜKÜMETE YARADI”

Esnaf Bedir, “Sadece Halk Bankası ise faizi erteliyorlar. Salgın hükümete yaradı. Salgın bahane oldu ekonomik krize, zaten çöküntüye gidiyorduk” diyerek isyan etti.

“MÜŞTERİYE FİYAT SÖYLEMEYE UTANIYORUM”

Bir LPG ustası, “Zam zam zam… Dolar aşağı indi, ama fiyatlar aşağı çeken yok. İki ayda yüzde 50 zam geldi. Ben müşteriye fiyatı söylemeye utanıyorum” diye tepki gösterdi. LPG ustasının komşusu olan bir demirci ustası ise, “1000 lira olan bir kapı 1800 lira oldu, vatandaş kapı da yaptırmıyor. Kira borçlarımız birikti bir umut bekliyoruz ama neyi bekliyoruz bilmiyoruz” diyerek ekonomik krizde, kira yardımı da alamamasına isyan etti.

“BİZİ MAHVEDEN CUMARTESİ PAZAR OLDU”

Oto tamircisi bir usta da hafta sonu kısıtlamalarından dert yandı. “İşler çok düşük, insanlar sanayiye gelemiyor. Hafta sonu yasağı bizi çok etkiledi. Esnaf olarak bizi mahveden cumartesi pazar oldu” diyen esnaf, “Akşam 9’dan sonra yasak olması normal, ama zaten bizim akşam 9’dan sonra ne işimiz var? Valilikten izin alıp cumartesi dükkanı açayım, tamam, vatandaş gelmeyince açıp ne yapayım?” diyerek yasaklara sitem etti.

“MALZEMELERE YÜZDE 100 ZAM GELDİ”

Bir elektrikçi, sanayinin çalışma koşullarından şikayet ederken, “Yeni bir sanayi yapılsın istiyorum. Kışın donuyoruz. Seçimden önce Kırıkkale’nin çıkışına hazırladılar, hiçbir şey yok” diyerek iktidarın seçim vaatlerini yerine getirmemesine tepki gösterdi. Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan ve 1.830 TL maaş almasına da isyan eden esnaf, “Geçen sene ben arabaya taktığım bir ampulü 1 lira 30 kuruşa alıyordum, bu sene 4 lira. Bir ampulden bahsediyorum, diğer malzemelere yüzde 100 kondu. Ben 1830 lira maaş alıyorum, emekliyim. 18 yıl BAĞKUR yatırdım 10 yıl da SSK, aldığım para bu.”

CHP'Lİ BUDAK: ESNAF, "BATTIM, İFLAS ETTİM" DEDİ

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ekonomi Masası'nın meslek odası ve esnaflarla yaptığı görüşmelerde, onların sorunlarını şöyle anlattı:

"Esnaf rahat konuşabilsin diye basına kapalı toplantımız oldu oda temsilcileriyle. Bir arkadaşımız, 'ben battım, islaf ettim' dedi. Sicille ilgili sıkıntıları olanlar kredilerden faydalanamadı. 'Evim kira evden çık diyorlar, elektrik, su doğal gaz yok ve devletten de en ufak destek yok' dediler."