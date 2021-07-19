Otobanda korku dolu anlar... Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
İstanbul’dan Bursa yönüne seyreden şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan kaza görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Makas atınca bariyerlere ve diğer araçlara çarpan otomobil hurdaya dönerken, otobandaki orta şeritte ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün dikkati büyük faciayı önledi.
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul’dan Bursa istikametindeki şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şok etti.
34 plakalı aracın sürücüsü önünde ilerleyen otomobili makas atarak geçmek istedi. Otobüsün önüne aniden kıran otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, en sağ şeritte ilerlemekte olan kamyonun önünden bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil, yeniden orta şeritteki otobüsün önüne geldi. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Yalpalayan otobüs en sol şeritte dururken, yaşananlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü de yaralı olarak kurtulurken, otoyol uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.
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