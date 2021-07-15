Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Antalya’da sürücüsünün park etmek isterken kontrolünden çıkan kamyonetin çarptığı aracı takla attırması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde meydana gelen kazada, Hüseyin Coşkun’un park etmek istediği 07 HC 245 plakalı kamyoneti bir anda kontrolünden çıktı. Otoparkın demir çitlerini deviren araç, caddenin karşısındaki park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçlardan birisi olduğu yerde takla atarak ters döndü. Sürücünün geri manevrası sonucu iki araç daha kazaya karıştı.
Sürücü Coşkun, kazayı hafif yaralı atlatırken, caddede kimsenin olmaması ise olası bir yaralanmanın önüne geçti.
Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park yerinden hızla çıkan arazi aracının, caddeden karşıya geçip, park halindeki otomobile çarpması ve aracın ters döndüğü anlar yer aldı.
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