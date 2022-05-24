Özer Sencar'dan çok konuşulan 'kayyum' açıklaması: 'Bundan zerre miktar şüphem yok'

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Metropoll Araştırma'nın sahibi Sencar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması konusunda "Erdoğan seçimi kazanırsa İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir hafta içerisinde alacak" iddiasında bulundu. Sencar'ın muhalefete yönelik "Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin" çağrısı da tartışma konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 11:36

Metropoll Araştırma Yöneticisi Özer Sencar'in 1 ay önce Karar TV yayınına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmeler gündem oldu.

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