Özer Sencar'dan çok konuşulan 'kayyum' açıklaması: 'Bundan zerre miktar şüphem yok'
Metropoll Araştırma'nın sahibi Sencar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması konusunda "Erdoğan seçimi kazanırsa İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir hafta içerisinde alacak" iddiasında bulundu. Sencar'ın muhalefete yönelik "Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin" çağrısı da tartışma konusu oldu.
Metropoll Araştırma Yöneticisi Özer Sencar'in 1 ay önce Karar TV yayınına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmeler gündem oldu.
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