Özer Sencar'dan çok konuşulan 'kayyum' açıklaması: 'Bundan zerre miktar şüphem yok'

24 Mayıs 2022 Salı, 11:08

Metropoll Araştırma Yöneticisi Özer Sencar'in 1 ay önce Karar TV yayınına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmeler gündem oldu.

Programın sunucularından Elif Çakır'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Partili bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusu üzerine Sencar "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyım atarsın" dedi.

Özer Sencar, Yıldıray Oğur'un "Böyle yöntemler uygulanmalı mı sizce yani?" ve Çakır'ın "Bunlar yanlış şeyler" diyerek tepki göstermesi üzerine de "Şu anda zaten 60 tane belediyede hükümet kayyım atadı. Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan seçimi kazandıktan sonra şimdiki CHP'li belediye başkanları yerlerinde kalacak?" dedi.

Sencar "Ne pahasına olursa olsun, Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara'yı bilmiyorum ama İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir hafta içerisinde alacak. Bundan zerre miktar şüphem yok" iddiasında bulundu.