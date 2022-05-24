Özer Sencar'dan çok konuşulan 'kayyum' açıklaması: 'Bundan zerre miktar şüphem yok'
Metropoll Araştırma'nın sahibi Sencar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması konusunda "Erdoğan seçimi kazanırsa İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir hafta içerisinde alacak" iddiasında bulundu. Sencar'ın muhalefete yönelik "Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyım atarsın" çağrısı da tartışma konusu oldu.
Metropoll Araştırma Yöneticisi Özer Sencar'in 1 ay önce Karar TV yayınına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmeler gündem oldu.
Programın sunucularından Elif Çakır'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Partili bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusu üzerine Sencar "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyım atarsın" dedi.
Özer Sencar, Yıldıray Oğur'un "Böyle yöntemler uygulanmalı mı sizce yani?" ve Çakır'ın "Bunlar yanlış şeyler" diyerek tepki göstermesi üzerine de "Şu anda zaten 60 tane belediyede hükümet kayyım atadı. Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan seçimi kazandıktan sonra şimdiki CHP'li belediye başkanları yerlerinde kalacak?" dedi.
Sencar "Ne pahasına olursa olsun, Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara'yı bilmiyorum ama İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir hafta içerisinde alacak. Bundan zerre miktar şüphem yok" iddiasında bulundu.
Video Haberler
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
- Çok konuşulan 'kayyum' açıklaması
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- 'Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın'
- Maç bitti, kavga başladı
- İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!