Pakdemirli, Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmadığını iddia etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmadığını iddia etti. Pakdemirli, ''Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinde altında kalmış durumda'' dedi.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Ette ithalatı tamamen bitiriyoruz. Üreticiyi koruyacağız, tüketiciyi de kollayacağız" ifadelerini kullandı.
'ET FİYATLARI YÜKSEK DEĞİL'
Pakdemirli, ''Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinde altında kalmış durumda.Bu işin sürdürülebildiğini sağlamak gerekiyor. Yurt dışından ithal etseniz yine aynı rakamlar olacak'' dedi.
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