Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patenci gencin minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.
Paten süren genç, minibüsün arka tarafına tutunarak seyahat etti. İlçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan genç, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu.
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