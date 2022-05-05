Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo Bergama tulumu alma durumu yok
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın Didim’de dinlediği pazarcı, “1 kilo, 2 kilo alan vatandaşlarımız yurt dışından gelen vatandaşlarımız; bizim yerli halkımızın 1 kilo Bergama tulumu alma durumu yok Yarım kilo, 250 gram. Ya da parasal gramaj, 7 liralık, 20 liralık…” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim'de semt pazarını ziyaret etti.
Sorunlarını Yıldız’a anlatan pazarcı, şunları söyledi:
“Geçen sene İzmir tulumları, Bergama tulumları 35 - 40 lira arasındaydı. Bu sene 100 lira, 120 lira, 90 lira. Yüzde 200. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, bunların etkeni. Şu anda 1 kilo, 2 kilo alan vatandaşlarımız; yurt dışından gelen vatandaşlarımız, bizim yerli halkımızın 1 kilo Bergama tulumu alma durumu yok, şu anda. Yarım kilo, 250 gram. Ya da parasal gramaj, 7 liralık, 20 liralık… Bizim de maliyetlerimiz yükseldi, dükkanı, elektriği… Bizim için de sıkıntı. Malın sirkülasyonu düştü. Eskiden bir pazarda üç teneke peynir satarken, şu anda bir teneke peynir satılmıyor. Tulumlar, beyaz peynirler olduğu gibi duruyor.”
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