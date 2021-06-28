Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!

28 Haziran 2021 Pazartesi, 16:02

İstanbul'da hafta sonu yapılan 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nde polisin sert müdahalede bulunduğu AFP foto-muhabiri Bülent Kılıç'a yönelik saldırıya tepkiler sürerken, yine bir gazeteci polislerin müdahalesine uğradı.

Konya Hakimiyet Gazetesi muhabiri Muhammed Emin Güleç, polislerin kimlik kontrolü sırasında, maskesiz olmaları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle uyardığı polisler tarafından darp edildi. Darp raporu alan, telefonu zarar gören Güleç, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.



