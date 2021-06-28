Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!

Abone Ol google-news

Konya'da uygulama yapan polisleri, pandemi koşullarına uymadığı için uyaran gazeteciye, polisler tarafından sert müdahalede bulunuldu. Yaşanan olay sonrası, gazateci darp raporu aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 16:02

İstanbul'da hafta sonu yapılan 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nde polisin sert müdahalede bulunduğu AFP foto-muhabiri Bülent Kılıç'a yönelik saldırıya tepkiler sürerken, yine bir gazeteci polislerin müdahalesine uğradı.

Konya Hakimiyet Gazetesi muhabiri Muhammed Emin Güleç, polislerin kimlik kontrolü sırasında, maskesiz olmaları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle uyardığı polisler tarafından darp edildi. Darp raporu alan, telefonu zarar gören Güleç, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.


Video Haberler