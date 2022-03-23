Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuştu: Birtakım şarlatanlar...

23 Mart 2022 Çarşamba, 17:25

AFAD verilerine göre, bu sabah Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'dan bir önceki gün ise Bursa'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Üst üste gerçekleşen depremlerden sonra sosyal medyada beklenen İstanbul depremiyle ilgili birçok paylaşım ve tahmin yapıldı.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili Cumhuriyet TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

'BİLİM DIŞI TAHMİN SÜRÜYORLAR'

Zaman zaman Marmara Denizi'nin üzerinde depremlerin gerçekleştiğini ve bu depremlerin olası olduğunu söyleyen Görür, ''İstanbul depremiyle bunların teorik olarak elbette bir ilişkisi var ancak bilim dışı bir amaçla toplum içerisinde tahminde bulunuyorlar. Bizim toplumumuz da fısıltı gazetesine, bilim insanlarından daha çok rağbet ediyor. Bunların hepsi yanlıştır. Depremin önceden kestirilmesi mümkün değildir. Aktif olarak yapılan çalışmalar, depremi önceden kestirme noktasında değildir. Bilim insanları, olası depremleri öngörerek hazırlık yapma noktasına daha fazla rağbet etmektedirler'' ifadelerini kullandı.

Bilimin takip edilmesi gerektiğini belirten ve uzmanlık dışı öngörüler verilmesine tepki gösteren Görür, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bu ülke bilgi toplumuna dönüşecekse, bilim insanını dinlemeli. Oyun oynanıyor bizim ülkemizde. Birtakım şarlatanlar insanların kafasını karıştırıyor.''