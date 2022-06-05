Recep Tayyip Erdoğan bu kez 'camilerimiz yakıldı' dedi: 'Bunun şakası yok'

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Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada da 'Camilerimizi yaktılar' iddiasında bulundu. Erdoğan'ın bu sözleri üzerinde CHP'den "Bunun şakası yok. İç savaş çıkartmak isteyen bir kişi o koltukta oturmamalı" yanıtı geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 11:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün yaptığı parti grup toplantısında, Gezi eylemlerine katılanlara yönelik “çürük”, “sürtük” ifadelerini kullanmıştı.

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