Recep Tayyip Erdoğan bu kez 'camilerimiz yakıldı' dedi: 'Bunun şakası yok'
Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada da 'Camilerimizi yaktılar' iddiasında bulundu. Erdoğan'ın bu sözleri üzerinde CHP'den "Bunun şakası yok. İç savaş çıkartmak isteyen bir kişi o koltukta oturmamalı" yanıtı geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün yaptığı parti grup toplantısında, Gezi eylemlerine katılanlara yönelik “çürük”, “sürtük” ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Tümülüs isyanı: 'İnsanlığa karşı suç'
- 'Keşke böyle görmeseydik'
- Ayrıntıları ortaya çıktı
- Su kaynakları ölüyor: Son analizde 'en kötü' sonuç
- Döner bıçağıyla korku dolu anlar yaşattı
- Baklavada fıstık yerine yeşil sebze dönemi
- Aile hekimleri 'ceza yönetmeliği'ne karşı iş bırakıyor
- Yardımına polis ekipleri yetişti
- 'Beni asla susturamazlar'
- Erdoğan bu kez 'camilerimiz yakıldı' dedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- İşte iktidarın izleyeceği yol
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'