Rize'de sel böyle geldi
Rize'de etkili olan sağanak sele dönüştü, yollar kapandı. Kentte bir derenin saniyeler içerisinde taştığı anlar kameraya yansıdı.
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