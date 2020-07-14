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Rize'de sel böyle geldi

Rize'de etkili olan sağanak sele dönüştü, yollar kapandı. Kentte bir derenin saniyeler içerisinde taştığı anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2020 Salı, 09:53


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