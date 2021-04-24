Rize’nin Cengiz’e karşı direnişi üçüncü gününde: Ankara sadece Cengiz’in midir?

24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:36

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’nda kullanmak üzere açmak istediği taş ocağı çalışmalarına direnen köylüler yasaklara karşın İşkencedere Vadisi’nde bir araya geldi. Jandarma eşliğinde gelen Cengiz İnşaat’a ait iş makineleri ise halkın alandan çekilmeyeceğini belirtmesi üzerine çalışma yapamayarak bölgeyi terk etti. Yaşanan sürece ilişkin bölge halkı bir şarkı yaparak, Cengiz İnşaat’a tepki gösterdi.

“Ankara sadece Cengiz’in midir?” diye sorulan şarkıda “Her gün halk toplanıyor İşkencederesi'nde, Rize’nin vekilleri bu işin neresinde?” denildi.