Rize’nin doğasına göz koyan Cengiz İnşaat’a karşı yöre halkı direnişte

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Rize İkizdere’deki İşkencerede Vadisi’ne jandarmayla girip taşocağı çalışmalarına başladı. CHP’lilerin de destek verdiği köylüler iş makineleri önünde direnişe geçti. Şirket, jandarma desteği ile önceki gün bölgeye girerek direnen yurttaşların üzerine kepçe sürerken dün de alanda bekleyenlere jandarma ve polis tarafından müdahale edildi. Yurttaşlar kepçenin önünde dursa da İşkencedere Vadisi’ne girmesine engel olamadı. Polis ve jandarma, barikatlar kurarak vadiyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

NEREYE GİDELİM?

Sit alanı ilan edilen bölgenin katledilmesini istemediklerini belirten köylülerden Ayşe Albayrak, “Yaşama alanımız burası, bizi de bu iki dağın arasında bırakmıyorlar. ‘Gidin köylere yerleşin’ diyorlar, geldik yerleştik. Şimdi nereye gideceğiz? Bizden ne istiyorlar? Biz burada bekleyeceğiz. O müteahhitler de gelsin karşımızda beklesin. Bakalım hangimiz pes edecek!” dedi.

Asuman Pazuoğlu da “Taş-ocağı yapacaklarmış. Buralar hep çaylık. Evlerimiz, ambarımız, hayvanlarımız, arılarımız, suyumuz burada. Böyle insanlık olmaz. Gelip burayı mı buldular? Onlar pes edecek, biz pes etmeyeceğiz” diye konuştu. Köylülerin direnişine destek veren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise “Rize Cengiz İnşaat’ın yağma alanı değil. Buna karşı çıkacağız. Kendisine göre ihale çıkarıp alacak, taşocağı yapacak, ağaçları katledecek... Buna müsaade edemeyiz. Siyasi iktidarın uygulayıcısı olan bir anlayışa Rize’yi teslim etmemek için mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadeleye tüm Türkiye’nin destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.