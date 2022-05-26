Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma'nın şampiyon olması, İtalyan başkentinde sabahın ilk saatlerine kadar kutlandı.
UEFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği kulüpler bazında Avrupa'nın üç numaralı turnuvasının finalinde, Roma'nın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaşması, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu.
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