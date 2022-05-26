Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:31

UEFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği kulüpler bazında Avrupa'nın üç numaralı turnuvasının finalinde, Roma'nın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaşması, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu.

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