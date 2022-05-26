Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:51

UEFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği kulüpler bazında Avrupa'nın üç numaralı turnuvasının finalinde, Roma'nın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaşması, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu.

Takımlarının başarısına uzun süredir hasret olan Romalılar, Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu, başkentin Kolezyum gibi ünlü anıtları, caddeleri ve meydanlarında sabahın ilk saatlerine kadar büyük coşkuyla kutladı.

"MOURINHO SAYESİNDE OLDU"

Sarı-kırmızılı bayraklarını alan Romalıların araç ve motosikletleriyle konvoy yaptığı kentte Romalılar, kent merkezindeki ana arterler olan Kolezyum, Popolo Meydanı, Venezia Meydanı ve Circo Massimo gibi yerlerde toplandı.

Meşaleler ve fişekler yakan taraftarların, marşlarla takımlarına tezahüratta bulunduğu görüldü.

Şampiyonluğu kutlamak için Popolo meydanına gelenlerden olan Roma taraftarı Luca, "Neredeyse aynı 2001'deki lig şampiyonluğundaki duyguları yaşıyorum. Lig şampiyonluğunu kutlamak için de buradaydık. Teşekkürler Jose, bize en nihayet bir kupa getirdi bu takım" dedi.

Marco da böyle bir başarıyı çok uzun süredir beklediklerini, şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Sabah 6.30'a kadar kutlayacağım. Çok mutluyum. Bu, Mourinho sayesinde oldu. Umarım bize gelecek yıl halen kazandırmaya devam edecek. Roma ileri" diye konuştu.

"ROMA BUNU HAK EDİYOR"

Taraftarlardan Francesco da "Büyük heyecan duyuyorum çünkü aynı bir şeyin beklenmedik şekilde dışa vurması gibi. Hepsi beklenmedikti. Muazzam bir sevinç var bunu bu meydanda da görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Aslen Nikaragualı olan ama 25 yıldır Roma'da yaşayan fanatik Roma taraftarı olan Nikaragualı Eniad de "Çok uzun süredir bekliyorduk bunu. En sonunda oldu. Mourinho’ya teşekküre ederim. Orta halli bir takımdı aslında ama güçlü durup finale geldik. Bu rüyanın coşkusunu yaşıyoruz. En sonunda o zaman geldi ki Roma bunu hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Roma takımının sabahın ilk saatlerinde Tiran'dan gelmesinin beklendiği çok sayıda taraftarın takımı karşılamak üzere Roma Fiumicino Havaalanına akın ettiği bildirildi.

Roma yönetiminin cuma günü takım ve taraftarları bir araya getirecek kentte şampiyonluk kutlaması düzenleyeceği belirtildi.