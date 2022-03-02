Rus savaş uçakları Irpin'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı
Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Su-25 tipi savaş uçağı, Ukrayna'nın Irpin kentinde sivil yerleşim yerlerini vurdu.
Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Su-25 tipi savaş uçağı, Kiev'in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.
Saldırı anı bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Kentte büyük paniğe yol açan saldırının ardından binaların da harabeye döndüğü görüldü.
Rus ordusunun kentte saldırılarının devam ettiği öğrenilirken, Ukrayna askerleri Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor.
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