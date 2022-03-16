Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye' açıklaması geldi: 'İşbirliğini artırmak istiyoruz'

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, ülkesinin Ukrayna'ya harekatı sonrası uygulanan yaptırımlara dair açıklama yaptı.

Sputnik’e konuşan Pilipson, dengeli tutumuna kıymet verdiklerini belirttiği Türkiye’nin, birçok ülkeden farklı olarak kendi ulusal çıkarlarından taviz vermediğini ve dışarıdan olağanüstü baskıya boyun eğmediğini ifade etti.

Pilipson, “Uygulanmakta olan petrol ve gaz sektöründeki stratejik projeler istikrarlı bir şekilde işliyor, fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.