Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

20 Mart 2022 Pazar, 10:20

İlerleyen yaşına rağmen Laleli'de tesktil sektöründe çalışan Rusya asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili'ye(60) iki gündür ulaşamayan oğlu, çareyi annesinin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan komşularını aramakta buldu. Sofia Tomaili'nin kapısını çalan komşuları ise içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen olumlu yanıt alamayınca durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Sofia Tomaili'nin yaşadığı apartmana gelen itfaiye erleri, önce komşularından bilgi aldı. Polisin de olay yerine gelmesi ile birlikte kapıyı açmak için çalışma başlatıldı. Sofia Tomaili'nin komşuları çalışmaları endişe ile izlerken, içeriden telefon sesi duyuldu.

Oğlu tarafından ısrarla arandığı belirtilen Sofia Tomaili'den, itfaiye ve polisin içeri girmesinden sonra acı haber geldi. Yalnız yaşayan kadının, odada yüzüstü yatan cansız bedeni bulundu.

Başında kan izleri olduğu tespit edilen Sofia Tomaili'nin ölüm nedenini belirlemek için savcının talimatı ile evde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.



