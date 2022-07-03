Rusya’nın Ukrayna sınırında patlama: 3 ölü
Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.
Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.
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