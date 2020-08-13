Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'ın "Dolarla bir işiniz var mı?" sözlerine videolu yanıt
Saadet Partisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ''Dolarla bir işiniz var mı?'' sözlerine videolu yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan'ın "Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?" sorusu üzerine Berat Albayrak gülerek şu yanıtı verdi:
"Öncelikle onu sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla işiniz var mı?'' diye cevap verdi.
Sosyal medya üzerinden Albayrak'ın sözlerine videolu yanıt veren Saadet Partisi'nden, şu açıklama yapıldı:
''Maaşımızı dolarla almıyoruz ama dolar bütün maaşımızı alıyor.''
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