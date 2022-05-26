Sadakatsiz dizisinde skandal: 'Vajinal muayene' repliğine sansür!

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Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki muayene sahnesinde geçen 'Her ihtimale karşı vajinal muayene mi yapsak?' repliğinde geçen 'vajinal muayene' kelimesi sansürlendi. Yayın sonrasında diziye sosyal medyadan tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:44

Kanal D'de yayınlanan merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinin final bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk, Özge Özder ve Gözde Sena Altuner gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı dizide 'vajinal muayene' repliği sansürlendi.

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