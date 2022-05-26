Sadakatsiz dizisinde skandal: 'Vajinal muayene' repliğine sansür!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:00

Kanal D'de yayınlanan merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinin final bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk, Özge Özder ve Gözde Sena Altuner gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı dizide 'vajinal muayene' repliği sansürlendi.

Özge Özder'in canlandırdığı doktor karakteri, Nazlı Bulum'un canlandırdığı 'Nil' karakterini muayene ederken "Ya giyinmesen de acaba bir de her ihtimale karşı vajinal muayene mi yapsak?" dedi.

Replikteki 'vajinal muayene' kelimesi sansürlendi. Repliğin sansürlenmesi sosyal medyada da gündeme geldi.