SADAT'ın ortağından Kılıçdaroğlu açıklaması

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SADAT’ın ortaklarından olan Mehmet N. Efe, ASELSAN’ın ve MKE’nin ürettiği askeri ürünleri, yurt dışında sattıklarını açıkladı. Efe, yurt dışındaki faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi olduğunu da söyledi. Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişine de değinen Efe, "Başkan (Kılıçdaroğlu) bizi arasa, biz ‘Baş tacısınız’ deriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 10:30

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sadatin-ortagindan-kilicdaroglu-aciklamasi-1936720

 

Dışişleri bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu SADAT

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