Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaza, Alanya ilçesine bağla Arap Koyu mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.M.D. idaresindeki üstü açık safari cipi Arap Koyu mevkiinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araçta bulunan, henüz kimliği ve uyruğu belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Video Haberler
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
- Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı