Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan ve Tortum Gölü'nün hemen altında Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği 800 metreyi buluyor.

Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

