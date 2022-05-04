Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara
Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası ‘Yedigöller’ eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor.
Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan Yedigöller, muhteşem doğasıyla görenleri adeta cezbediyor.
Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor.
Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan ve Tortum Gölü'nün hemen altında Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği 800 metreyi buluyor.
Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Ayrıca Yedigöller, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.
Saklı Cennet ‘Yedigöller' Ramazan Bayramı’nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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