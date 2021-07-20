Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
İzmit Orduevi önünde dün gece kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan 3 genci, askerler kurtardı.
Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi’ndeki Orduevi’nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, kalabalık bir grup 3 gence saldırdı. Orduevi’nde görevli askerler, olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçtı. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı belirtildi.
Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Video Haberler
- 'Kadın pedi' dedi diye saldırıya uğradı
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri