Selçuk Bayraktar'ın katıldığı bir düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
AKP iktidarı döneminde, hükümete yakın profillerin çakarlı araç kullanımı ve buna bağlı imtiyazlar elde etme ısrarı kesintisiz sürüyor. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın katıldığı bir düğünde, çakarlı araçların geçit töreni şovu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Baykar Savunma Teknim Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın babasının yakın dostu olan eski Refah Partili Mahmut Vanlıoğlu'nun oğlu Ahmet Halit Vanlıoğlu evlendi.
Düğünde kaydedilen ve sosyal medrya hesaplarından paylaşıyan görüntüler büyük tepki çekti.
Düğün konvoyunda çok sayıda çakarlı aracın bulunduğu görüldü.
Çakarlı lüks araçların geçit töreni sosyal medyanın gündemine otururken bir yurttaşın görüntülerin altına "Vergilerimiz düğün yapmış" ifadesi kullandığı görüldü.
Selçuk Bayraktar'ın yer aldığı videoda gelinin hiç gözükmemesi de dikkatlerden kaçmadı.
IŞIKLI UYARI SİSTEMİ TAKILABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİDİR?
Yalnızca geçiş üstünlüğüne sahip araçlara ışıklı uyarı sistemi (çakar vb.) takılabilmektedir. 2 Şubat 2021 tarihinde 31383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik'e göre geçiş üstünüğü bulunan araçların zorunluluk olmadığı hallerde ise geçiş üstünlüğü hakkını kullanmasının yasak olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Geçiş üstünlüğü bulunan araçlar: Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, yol yapım ve bakımından sorumlu araçlar, kar ve buz ile mücadele araçları ile son olarak makam sahiplerine verilen; korunan ve koruyan araçlardır.
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