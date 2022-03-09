Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70), Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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