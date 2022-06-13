Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde talihsiz anlar yaşadı. Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu. Popçu ise "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde yaşanılanlarla gündeme geldi. Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi. Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.
Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.
İlgili Haberler
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
Video Haberler
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
- Türkiye'nin acı gerçeği: Sadece yüzde 10,9
- 'Tokatçı' İstanbul'da gerçek oldu!
- 6 kadına acı veda: Yakınlarından son görev...
- İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
- Taksiyi, tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
- 4 ilde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu
- Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu
- Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı