Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:36

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde yaşanılanlarla gündeme geldi. Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi. Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.

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