Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!

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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde talihsiz anlar yaşadı. Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu. Popçu ise "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:36

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde yaşanılanlarla gündeme geldi. Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi. Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.

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Serdar Ortaç konser

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