Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde talihsiz anlar yaşadı. Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu. Popçu ise "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde yaşanılanlarla gündeme geldi. Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi. Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.
Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.
Tv100'ün haberine göre, Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi:
"Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm.. Bırak ben Gülben miyim?"
Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı. Konser sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.
Serdar Ortaç 8 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor.
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