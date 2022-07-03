Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:09

Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti. Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kararı destekleyen açıklamalar geldi.

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