Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence" dedi.
Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti. Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kararı destekleyen açıklamalar geldi.
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