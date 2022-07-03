Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:29

Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti. Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kararı destekleyen açıklamalar geldi.

"HER ŞEYE BAŞ KALDIRMAYA GEREK YOK"

Konuyla ilgili Ortaç, "Bu müzik yasağı konusunda bir orta yolu bulabiliriz. Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence. O yüzden biraz daha sinirlenmeden aklı selim düşünelim. Çok sinirlenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.