Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 3 kadın işçi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 12:32

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl'e bağlı Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Metal fabrikasına işçi taşıyan Nuri Çakmak yönetimindeki minibüs, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

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