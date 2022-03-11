Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 3 kadın işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl'e bağlı Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Metal fabrikasına işçi taşıyan Nuri Çakmak yönetimindeki minibüs, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
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