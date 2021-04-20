Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü

20 Nisan 2021 Salı, 17:03

İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi’nde gri renkli Scottish Fold cinsi Vera isimli kedi, açık pencerede dışarı izlerken kargaların saldırısına uğradı. Panikleyerek dengesini kaybeden sevimli kedi, 4’üncü kattan sert zemine dört ayak üstüne düştü. Binanın güvenlik kamarasına yansıyan olayda, sevimli kedi yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası bahçede sevimli kediyi fark eden bina görevlisi, durumu kedinin sahiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesiyle o anı kamera kayıtlarından izleyen kedinin sahibi Menderes Polat, sevimli kediyi veterinere götürdü. Yapılan muayenede kedinin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

"KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI"

Kedinin sahibi Menderes Polat, odayı havalandırmak amacıyla pencereyi açık bıraktıklarını ve kedinin de pencereye çıkıp hava aldığını belirtti. Kedi penceredeyken kargaların saldırısına uğradığını ifade eden Polat, “Kedimiz karga saldırısı sonrası panikleyip düşüyor. Kedinin düştüğü sırada bina görevlisi bahçeyi suluyordu. Binanın arka bölümüne gelince kediyi fark ediyor. Bizler olay sonrası kamera görüntülerini inceledik. Kedinin nasıl düştüğüne baktık. Ardından veterinere götürdük, kırık olup olmadığına ve iç organlarına bakıldı. Çok şükür herhangi bir sıkıntısı yok” dedi.