Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Sabancı Holding’in önemli isimlerinden ve Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat eden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Törene sevenleri ve yakınlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Şevket Sabancı’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek
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