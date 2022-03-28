Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Abone Ol google-news

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, sürücü ile yolcu yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 15:59

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi'nde seyir halindeki Adnan Erdoğan'a (40) ait araç bir anda alev aldı. Sürücü ile araçtaki Rıza Turgan (52), yanan otomobilden kendilerini dışarı attı. Araç yanarken yere dökülen yakıtın alev alması ve patlama sesleri ise tedirgin etti. Olayı görenler ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler