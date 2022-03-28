Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:59

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi'nde seyir halindeki Adnan Erdoğan'a (40) ait araç bir anda alev aldı. Sürücü ile araçtaki Rıza Turgan (52), yanan otomobilden kendilerini dışarı attı. Araç yanarken yere dökülen yakıtın alev alması ve patlama sesleri ise tedirgin etti. Olayı görenler ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

