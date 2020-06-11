Sezen Aksu'nun villasından denize kaçak döşenen borular söküldü

11 Haziran 2020 Perşembe, 11:22





Sanatçı Sezen Aksu'nun Karaburun Manal Koyu'ndaki denize sıfır villasında belediye ekipleri, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan denize 50 metrelik boru döşendiğini tespit etti. Denize uzanan boru ve bağlantıları sökülürken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Karaburun Belediyesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun villasından denize atık bırakıldığı şikayeti üzerine inceleme yaptı. Ekipler, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen villadanın havuzundan denize 50 metrelik bir boru döşendiğini tespit etti. Belediye ekipleri, havuzdan denize uzanan boruyu söküp tutanak tuttu.

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan ise bir açıklama yaparak olayın detaylarını anlattı. Denize salınan boruların da fotoğrafını paylaştı.

GEÇEN YIL KAÇAK OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Açık iletişim politikamız gereğince konuyla ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı duyuyorum. Adı geçen konutta yapılan faaliyet için 21 Haziran 2019 tarihinde (geçen yıl) Belediyemize gelen ihbar üzerine Zabıtamız gerekli tespitleri yapmış, izinsiz olduğu belirlenen inşaat faaliyetine ilişkin tutanak tutulmuştur.

MÜHÜR SÖKÜLÜP DEVAM EDİLMİŞ!

Sonrasında İmar Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yapmış, yüzme havuzunun ruhsatı olmadığı görülmüş ve havuzda mühürleme işlemi yapılmıştır. Dün (9 Haziran 2020) aynı konutla ilgili Belediyemize gelen ihbarlar üzerine, Belediyemiz yeniden tespit yapmış, mührün sökülerek faaliyete devam edildiği, denizin içine (deniz kumuna gömülü şekilde) yaklaşık 50 metre uzunluğunda boru döşendiği ve havuz sistemine branşman bağlantısı yapıldığı görülmüş, konu hakkında Kolluk Kuvvetlerine bilgi verilmiştir. Ekiplerimiz tarafından bugün (10 Haziran) yapılan incelemede denize uzanan borunun ve bağlantılarının söküldüğü görülmüştür.

MUHATTABIMIZ KİM OLURSA OLSUN...

Karaburun Belediyesi olarak tüm hukuksuz faaliyetlere –yetkimiz dahilinde- inceleme yapmak, müdahale etmek, muhatabımız kim olursa olsun kanun ve yönetmelikleri uygulamak zorundayız. Bu konuda yurttaşlarımızın herhangi bir tereddüt göstermemelerini özellikle rica ediyor, hassasiyetleri için çok teşekkür ediyorum.”

Havuzdan denize boru döşendiği daha önce vatandaşlar tarafından görüntülenerek şikayette bulunulmuştu.