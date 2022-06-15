Sıla'nın katili için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebi
Giresun'un Bulancak ilçesinde eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 16 Şubat'ta Bulancık ilçesine bağlı Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak WhatsApp grubunda geçen yıl tanışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir süre nişanlı kaldı. Ankara'da yaşadığı ve bir şirkette çalıştığı belirtilen Gökçek, ailesinin olmadığı bir gün Sıla'nın evine gitti.
İkili arasında nişanın atılması ve tehdit iddiasıyla yapılan suç duyurusu nedeniyle tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini çekmesini istedi. Sıla Şentürk "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızın boğazını kesti.
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